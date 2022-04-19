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  3. Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

Son dakika haberi: Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'ndan bir acı haber daha geldi. Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu EYP patlaması sonucu şehit oldu

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

Irak’ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu. Daha önce de operasyon bölgesinden Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit haberi gelmişti.

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

ROKETATARLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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