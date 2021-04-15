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  4. Son dakika | LaMarcus Aldridge, basketbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika | LaMarcus Aldridge, basketbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika haberi... Brooklyn Nets'te oynayan tecrübeli basketbol oyuncusu LaMarcus Aldridge, sağlık sorunları nedeniyle basketbolu bıraktığını açıkladı.

Son dakika | LaMarcus Aldridge, basketbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika haberi... Brooklyn Nets'te oynayan tecrübeli basketbol oyuncusu LaMarcus Aldridge, sağlık sorunları nedeniyle basketbolu bıraktığını açıkladı.

Brooklyn Nets'te oynayan 35 yaşındaki LaMarcus Aldridge, yaptığı açıklamada son maçta yaşadığı kalp atışlarındaki düzensizliğin ardından basketbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Nets, Aldridge'i takas döneminden sonra buy-out pazarından kadrosuna katmıştı.

Tecrübeli oyuncu, 2006-2015 arasında Portland Trail Blazers, 2015-2021 arasında ise San Antonio formalarını giymişti. Aldridge, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 yıllarında ise All-Star başarısı yakalamıştı. 

LAMARCUS ALRİDGE KİMDİR?

LaMarcus Nurae Aldridge  NBA takımlarından Brooklyn Nets forma giyiyordu.

LaMarcus Nurae Aldridge hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

LaMarcus Aldridge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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