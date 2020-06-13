MEB duyurdu! LGS'ye giriş bilgileri yayımlandı

LGS'ye sayılı günler kala milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR ?

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk defa uygulanacak LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgilerini "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı. Sınava girecek adaylar belirtilen site üzerinden T.C. Kimlik Numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodunu girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

SINAVA NASIL ALINACAK?

Cumartesi günü iki oturum şeklinde uygulanacak LGS, saat 09.30'da başlayacak. Daha önceden açıklandığı gibi öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınav salondaki masalarına konulacağı sınav için tüm okullar sınav öncesinde dezenfeksiyon işlemiyle temizlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce açıkladığı gibi sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilecek.

SINAV GİRİŞ YERİ İÇİN NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklardır. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;

Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,

Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.