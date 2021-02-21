Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyu silahlı saldırıya uğradı!

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Yapılan açıklamada Fethi Başağa’nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin ise öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada diğer iki saldırganın da yakalandığı belirtildi.

Saldırı yapan kişilerin, Trablus'un 45 kilometre batısındaki Zaviya'dan geldiği ifade edildi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde yer alıyor.

Doğudaki Misrata kentinin önde gelen isimlerinden Başağa, birlik hükümetinin başbakan adayıydı, ancak yeni seçilen Abdulhamid Dibeybe yönetimine destek açıklamaları yaptı.