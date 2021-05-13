Son dakika | Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldı

Son dakika haberi... İsrail televizyonu Kanal 13'ün haberine göre Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlendi. İlk bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre roketler İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldı.

Can kaybı ya da hasar olup olmadığı konusunda henüz açıklamada bulunulmazken Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.