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  3. Son dakika | Lviv'de patlama sesleri! Alev alev yanıyor! Ordudan resmi açıklama bekleniyor!

Son dakika | Lviv'de patlama sesleri! Alev alev yanıyor! Ordudan resmi açıklama bekleniyor!

Son dakika! Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

Son dakika | Lviv'de patlama sesleri! Alev alev yanıyor! Ordudan resmi açıklama bekleniyor!

Son dakika! Ukrayna’nın batısında yer alan Lviv kenti yakınlarında üç büyük patlama yaşandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, kentin vurulduğunu duyuran Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, “Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın” açıklamasında bulundu.

Lviv Belediye Meclisi üyesi İgor Zinkevcki ise “Lviv’de üç büyük patlama oldu. Herkes sakin olsun ve sığınaklarda kalsın” dedi.

Savaşın başladığı ilk günden beri ilk defa şehir merkezine bir saldırı yapıldığı söylendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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