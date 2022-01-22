Son dakika! Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına karar verdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeden Sedef Kabaş'ı "cumhurbaşkanına hareket" suçundan ttutuklama kararı geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, gece Sarıyer'deki evine giden polis tarafından gözaltına alındı.
Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ'LA İLGİLİ YENİ GELİŞME
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş, savcılık tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme Sedef Akbaş'ın tutuklanmasına karar verdi.
DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Gazetecilerin adliyeye girerken görüntülediği Sedef Kabaş'ın kelepçeli olmamasına rağmen ellerini ters kelepçeliymiş gibi arkaya götürmesi dikkat çekti.
Kabaş'ın bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.