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  3. Son dakika | Mahkemeden CHP'li Engin Özkoç'a şok! 50 Bin TL manevi tazminat ödeyecek

Son dakika | Mahkemeden CHP'li Engin Özkoç'a şok! 50 Bin TL manevi tazminat ödeyecek

Son dakika haberi... Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 50 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Son dakika | Mahkemeden CHP'li Engin Özkoç'a şok! 50 Bin TL manevi tazminat ödeyecek

Son dakika haberi... Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal eden ifadeleri nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 50 Bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Detaylar geliyor...

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı  Erdoğan'a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında “kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

Dava ile ilgili haberi sosyal medya hesabında paylaşımda bulanan Özkoç, gözümüzü korkutamazsınız ifadesine yer vermişti.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkoç'a şu sözlerle cevap vermişti:

"Engin Özkoç isimli şahsın FETÖ irtibatı ile ilgili bir soruşturma Ankara Cumhuriyet başsavcılığı yoluyla yürütülüyor. Dosyada müşteki vekiliyim. Amaç göz boyamak ise yemedik..."

Son dakika | Mahkemeden CHP'li Engin Özkoç'a şok! 50 Bin TL manevi tazminat ödeyecek

Berkem Temizel
Gece Editörü
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