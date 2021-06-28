Son dakika | Makine Kimya Endüstrisi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Son dakika... Makine Kimya Endüstrisi kurumunun anonim şirket olarak hizmet vermesini sağlayan olan sağlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi.

Kanun teklifinin içeriğine göre MKE AŞ, hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemeyecek.

MKE AŞ hakkında Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü de korunacak.