SON DAKİKA : Malatya Pütürge'de deprem meydana geldi

SON DAKİKA; AFAD açıkladı Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04:34'de 4.7 şiddet büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 04.34'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Depremin yıkıma sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor.