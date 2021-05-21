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  3. Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 19.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre ise söz konusu deprem saat 19.06'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşti.

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 19.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.0 km derinliğinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre ise söz konusu deprem saat 19.06'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; deprem, yerin 6.97 km derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

AFAD'ın paylaşımı:

Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

MALATYA'NIN KALE İLÇESİNDE 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, saat 19.13'te Malatya'nın Kale ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 4.5 km derinliğinde gerçekleşti.

Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

Son dakika | Malatya'da 4.0 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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