Malatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde deprem
AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bakan Soylu, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada,"Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.
Depremlerin yaşandığı illerimizden olan Malatya'da bir kez daha şiddetli bir deprem medyana geldi. AFAD verilerine göre Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.09 kilometre altında kaydedildi.Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada," Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada," Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." diye konuştu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 8, 2020
SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) https://t.co/1BU0Z2WlBd
08.09.2020, 13:44:06 TSİ
Büyüklük: 4.9
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
DEPREM 10 SANİYE KADAR SÜRDÜ
Ayrıca AA muhabiri Volkan Kaşık'ın aktardığına göre deprem 10 saniye kadar sürdü.Edinilen bilgilere göre depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 8, 2020
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 08.09.2020, 13:44:07 TSİ
Enlem : 38.1920 N
Boylam : 38.6708 E
Derinlik : 15.09 km
Detay : https://t.co/d5ET46Fs6n@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi