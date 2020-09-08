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Malatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bakan Soylu, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada,"Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

Malatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde deprem

Depremlerin yaşandığı illerimizden olan Malatya'da bir kez daha şiddetli bir deprem medyana geldi. AFAD verilerine göre Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.09 kilometre altında kaydedildi.Deprem çevre illerden de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 

 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin yapılan açıklamada," Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin olarak yaptığı açıklamada," Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Arama tarama ve tespit çalışmalar devam ediyor. Geçmiş olsun." diye konuştu.

 

 

DEPREM 10 SANİYE KADAR SÜRDÜ

Ayrıca AA muhabiri Volkan Kaşık'ın aktardığına göre deprem 10 saniye kadar sürdü.Edinilen bilgilere göre depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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