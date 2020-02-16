Malatya’da korkutan deprem!

Malatya'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada deprem Battalgazi ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliğinin 11,94 kim derinlikte olduğu kaydedildi.

MALATYA GÜN İÇİNDE YİNE SALLANMIŞTI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Malatya'da deprem oldu.

Rasathane'nin paylaştığı verilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen depremin 3.2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Saat 13:40'ta meydana gelen depremin yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.