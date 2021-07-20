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  3. Son dakika | Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişimi

Son dakika | Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişimi

Son dakika haberi... Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Son dakika | Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişimi

Son dakika haberi... Mali'nin başkenti  Bamako'da Kurban Bayramı nedeniyle  büyük camide namaz kılan Mali'nin geçici cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya biri bıçaklı olmak üzere iki kişi tarafından saldırı girişiminde bulundu. 

Saldırı girişimi Kurban Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşirken olayın ardından cumhurbaşkanı olay yerinden ayrıldı.

Son dakika | Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişimi

Tayfun Altuntaş
Editör
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