Son dakika | Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı girişimi

Son dakika haberi... Mali'nin başkenti Bamako'da Kurban Bayramı nedeniyle büyük camide namaz kılan Mali'nin geçici cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya biri bıçaklı olmak üzere iki kişi tarafından saldırı girişiminde bulundu.

Saldırı girişimi Kurban Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşirken olayın ardından cumhurbaşkanı olay yerinden ayrıldı.