Maltepe Belediyesi'nde başlatılan grev yapılan uzlaşma sonucu sona erdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu yönde sonuçlandığını ifade etti. Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını teyit ederek, ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu duyurdu.

CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel-İş Sendikası’yla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. — Ali Kılıç ?? (@BskAliKilic) February 28, 2021

"YASAL GREVİMİZ BUGÜN İTİBARİYLE SONA ERDİ"

Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını doğrulayarak,eklenecek ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu açıkladı.

"Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir."