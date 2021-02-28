İstanbul'da vergi borcunu ödemeye gelenler kapıyı kapalı görünce içeri girmek için çitlerin üzerinden atladıCHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifa etti!Çarptığının insan olduğunu görünce gözyaşlarına hakim olamadı!Ünü dünya çapına yayılmış olan Nusret, ete bakarak poz verdiMaltepe Belediyesi'nde başlatılan grev yapılan uzlaşma sonucu sona erdiAlemin Kralı'nın Oben'i cesur pozlarıyla gündem oldu!Sınavlar 8 Martta mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı 'Asılsızdır' diyerek uyardı!Şeyma Subaşı fotoğraf paylaştı, 'Sana çok deli oluyorum' yazdıSürpriz aşk! Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?Barınaktaki görüntüler içler acısı! Sahipsiz hayvanlar ölüme terk edildi...
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Maltepe Belediyesi'nde başlatılan grev yapılan uzlaşma sonucu sona erdi

Maltepe Belediyesi'nde başlatılan grev yapılan uzlaşma sonucu sona erdi

Geçtiğimiz günlerde Genel-İş Sendikası tarafından başlatılan grevin bugün yapılan anlaşmalar soncu son bulduğu kamuoyuna duyuruldu.

Maltepe Belediyesi'nde başlatılan grev yapılan uzlaşma sonucu sona erdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu yönde sonuçlandığını ifade etti. Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını teyit ederek, ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu duyurdu.

CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç,  Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel-İş Sendikası’yla sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"YASAL GREVİMİZ BUGÜN İTİBARİYLE SONA ERDİ"

Genel-İş Sendikası da anlaşma sağlandığını doğrulayarak,eklenecek ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olduğunu açıkladı.

"Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4700 TL oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibariyle sona ermiştir."

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT