Son dakika | Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 4 ayrı noktada çıkan yangın ile ilgili soruşturma

Son dakika haberi... Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede 4 ayrı noktada çıkan yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde Manavgat'ın farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

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