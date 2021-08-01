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SON DAKİKA! Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi. Yangında hasar gören evde bir çiftin cansız bedeni bulundu.

SON DAKİKA! Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde ölü bulunmuştu.

Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş, Gebece mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazide yanarak hayatını kaybetmişti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Manavgat’taki yangında, ikisi yeni toplam 7 can kaybımız var. Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor. 34 adet 112 ambulansı, 15 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, 183 sağlık personeliyle olay yerindeyiz"

 

 

 

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