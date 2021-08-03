Son dakika | Manavgat'taki orman yangınlarına ilişkin flaş gelişme: 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Cumartesi günü başlayan orman yangınlarına ilişkin olarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Elde edilen deliller ile çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonrası yangını C.Y.'nin çıkardığı tespit edildi. 27 Temmuz Cuma günü polis tarafından yakalanan C.Y. emniyet müdürlüğünde 4 gün boyunca sorgulandı.

30 Temmuz Pazartesi günü gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y tutuklandı.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ 'KASTEN ORMAN YAKMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.