Son dakika | Manchester City ve Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecini başlattı

Son dakika haberi... 12 takımın kurucu üye olarak başlattığı Avrupa Süper Ligi projesi dağıldı. Manchester City ve Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecine ilişkin ilk adımı attı.

Ayrıca Juventus ve Manchester United başkanlarının istifa ettiği haberleri de gündemi yangın yerine çevirdi.

Şampiyonlar Ligi formatına rakip olarak ortaya çıkan ve UEFA’nın şiddetle karşı çıktığı organizasyon, tüm futbol camiasının tepkisine yol açmıştı. Özellikle İngiltere’de kurucu üye kulüplerin taraftarları sokaklara dökülürken, Chelsea’nin Brighton ile oynayacağı maçtan önce stat önünde yaşananlar kamuoyunda bomba etkisi yarattı.

Takım otobüsünün önünü kesen yaklaşık 1000 kadar taraftarı, kaptan Petr Cech sakinleştirmekte zorlanırken “Sizi anlıyorum, bize zaman verin” ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından BBC Sport, Chelsea’nin Avrupa Süper Ligi’nden çekilmek için belgeleri hazırladığını duyurdu.

İki gün önce yapılan duyuruda Chelsea, Avrupa Süper Ligi’nde yer alan 6 İngiliz kulübünden biri olarak açıklanmıştı. O kulüplerden bir diğeri Manchester City’nin de, Chelsea gibi ligden ayrılmak için düğmeye bastığı öğrenildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gündüz saatlerinde “Avrupa Süper Ligi’ni bitireceğim” diyerek İngiliz ekiplerinin bu lige katılmasını engellemek için yeni yasa çıkaracağının sözünü vermişti. Bu açıklamanın iki kulübün kararını etkilediği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED BAŞKANI ED WOODWARD İSTİFA ETTİ

Yaşananların ardından Independent Gazetesi İtalya Serie A devi Juventus’un başkanı Andrea Agnelli’nin istifa ettiğini duyururken, The Athletic ise Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward’un görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. 2013 yılında göreve gelen Woodward’un sezon sonunda görevini bırakacağı belirtildi. Bu iki haberin ardından Real Madrid ve Avrupa Süper Ligi’nin Başkanı Florentino Perez’in üzerinde de büyük bir baskı olduğu öğrenildi.

Gelen tepkiler üzerine geri çekilme kararı alan Manchester City cephesinin, futbolu temelden sarsan bu plana dahil olmama kararı aldığı belirtildi. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bugün yaptığı açıklama ile Avrupa Süper Ligi’ni eleştirmişti.

“Eğer kaybetmenizin önemi kalmazsa spor, spor olmaktan çıkar” diyen Guardiola, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Eğer eforla başarı arasında ilişki kurulamazsa spor, spor olmaktan çıkar. Eğer kaybetmenizin önemi kalmazsa spor, spor olmaktan çıkar. En üst düzeyde rekabet etmek istediğimi söyledim ama liglerin en iyileri turnuvaya katılamazsa, adaletten söz edilemez.”Takımların zirvede mücadele edip elemelere katılamaması adil değil. Kulübümü destekliyorum ve bu kulübün bir parçası olmayı seviyorum. Ama benim de fikrim var ve ben, yöneticiler için rahatsız edici de olsa fikirlerimi söylemekten çekinmem.”