Son dakika | Manisa'da feci kaza! İşçi servisi otomobille çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Son dakika haberi... Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobille işçi servisi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre; 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi ile Alaşehir ilçesi arası Kantar mevkiinde meydana geldi. İşçi taşıyan minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. KAZAYA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını, ekiplerin bölgede çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Berkem Temizel Gece Editörü