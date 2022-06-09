Son dakika! Manisa'da korkutan deprem!

AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamaya göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 3.6 büyüklüğünde 6.68 km derinlikte korkutan bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem, vatandaşlar tarafından hissedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 9 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Haziran 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız