Ghezzal'dan flaş açıklama: Galatasaray'ı reddedip Beşiktaş'la anlaştığım yalan!Birce Akalay'ın sevgilisi kimdir? Erdem Hamza kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?Önce Kadir Has şimdi de Marmara Üniversitesi: Aşı olmayanlar okula alınmayacak mı? Resmi açıklama geldi!Taze aşıklar Asmalımescit'te! Birce Akalay yeni sevgilisi Erdem Hamza ile ilk kez görüntülendi!Pansiyon odasında dehşet yaşadı! Uyurken, odasına giren 2 kişinin cinsel saldırısına uğradı, şikayetçi olmadıPSG, Hakimi'yi transferi etiiğini duyurduNakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak 2021, Temmuz ayı destek ödemesi bitti mi? 2021 Nakdi Ücret Desteği uzatıldı mı, sorgulama nasıl yapılır?Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak 2021? https://www.turkiye.gov.tr Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama ekranıTüm siteyi ayağa kaldırmıştı! İrem Derici verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi: "Uykum ağır, ayı gibi uyuyorum"Arpağ isminin anlamı nedir, Arpağ ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! Mardin'den acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu, 3 asker yaralandı!

SON DAKİKA! Mardin'den acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu, 3 asker yaralandı!

Son dakika haberi.. Mardin'de, Suriye sınırındaki devriye görevinde, askeri araca teröristlerce düzenlenen saldırıda, 21 yaşındaki Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu.

SON DAKİKA! Mardin'den acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu, 3 asker yaralandı!

Son dakika haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt bölgesinde, bir askeri araca, Suriye sınır hattında devriye görevi yaptığı sırada teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Mardin Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi.

"7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

SON DAKİKA! Mardin'e şehit ateşi düştü! Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'ndan acı haber!

3 ASKER YARALANDI

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.

Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA! Mardin'e şehit ateşi düştü! Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'ndan acı haber!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, olay esnasında bir askerimizin şehit olduğunu doğrulayarak, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde, Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT