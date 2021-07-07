SON DAKİKA! Mardin'den acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı şehit oldu, 3 asker yaralandı!

Son dakika haberi... Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt bölgesinde, bir askeri araca, Suriye sınır hattında devriye görevi yaptığı sırada teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Mardin Valiliği yetkililerince yapılan açıklamada, Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı'nın şehit olduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi.

"7 Temmuz günü Şenyurt sınır hattında devriye halindeki olan askeri araca açılan ateş sonucu Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, karın bölgesine aldığı isabet sonucu yaralanarak araç hakimiyetini kaybedip kaza gerçekleşmiştir. Kaza sonucu sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü. Araç sürücüsü Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."

3 ASKER YARALANDI

Saldırıda vücuduna mermi isabet eden sürücü Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı ile direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilen araçtaki 3 asker yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan 4 askerden Çifcibaşı, müdahaleye rağmen şehit oldu.

Yaralı 3 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, olay esnasında bir askerimizin şehit olduğunu doğrulayarak, "Mardin Kızıltepe Hudut Hattı bölgesinde, Suriye tarafından açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.