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Son dakika! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD tarafından duyurulan deprem 4.1 büyüklüğünde Tekirdağ Şarköy^de gerçekleşti.

Son dakika! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 23:20'de Tekirdağ ilçesinde yerin 7.00 km altında  4.1 büyüklüğünde meydana geldi. ..

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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