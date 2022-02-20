Son dakika! Marmara'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD tarafından duyurulan deprem 4.1 büyüklüğünde Tekirdağ Şarköy^de gerçekleşti.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre deprem saat 23:20'de Tekirdağ ilçesinde yerin 7.00 km altında 4.1 büyüklüğünde meydana geldi. ..
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 6.25 km. Sarköy (Tekirdag)
Tarih-Saat : 20.02.2022, 23:20:11 TSİ
Enlem : 40.7171 N
Boylam : 27.4015 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/MdIimWNaDB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi