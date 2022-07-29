Son dakika | Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı! Yüreklere su serpildi!

Son dakika! Orman Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Marmaris 'teki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı" ifadelerine yer verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı! Yüreklere su serpildi!

Son dakika! Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi.

Son dakika | Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

Son dakika | Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Bölgeden gelen son bilgilere göre havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangınının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika | Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını!

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