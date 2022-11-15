Son dakika | MASAK'tan iflasını açıklayan FTX hakkında açıklama!

Son dakika... Kripto para borsası FTX'in iflas ettiğini açıklaması sonrası MASAK'tan açıklama yapıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MASAK'tan iflasını açıklayan FTX hakkında açıklama!

Türkiye'de ve dünyada büyük şok etkisi yaratan kripto para borsası FTX'in iflası Bitcoin'i sert vurmuştu. Piyasadan 200 milyar Dolar'a yakın para silinirken FTX için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) harekete geçti. Yapılan açıklamada FTX hakkında işlem başlatıldığının bilgi verilerek, kurumun yaptığı işlemlerin askıya alındığı duyuruldu.

MASAK'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde gerek uluslararası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği hususlarına ilişkin haberler kamuoyunun malumudur.

Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir. Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde analiz ve incelemeye tabi tutulmaktadır.

Diğer taraftan, basında çıkan haberlere konu FTX.com ticari unvanlı küresel kripto varlık alım satım platformu ile ilişkili olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin işlem ve faaliyetleri, FTX.com’a ilişkin haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha önce Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan başka söz konusu ilişkili kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan işlemler, 5549 s. Kn.’nun 19/A maddesi kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri ivedilikle neticelendirilerek ilgili adli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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