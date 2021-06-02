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  3. SON DAKİKA! Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu: En yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı!

SON DAKİKA! Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu: En yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı!

Son dakika haberi... Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükselen mayıs ayına ilişkin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan değerlendirmede, bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaşıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA! Mayıs ayı ihracat rakamları belli oldu: En yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı!

Son dakika haberi... Mayıs ayı dış ticaret rakamlarının açıklanmasının ardından verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu yıl açıklanan oranın, tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatı olduğunu söyledi. 

Geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükselen mayıs ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren Bakan Muş, şöyle konuştu:

" Mayıs ayında ihracat geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 65.5 artışla 16.5 milyar dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracatına ulaştık.

Yılın ilk 5 ayında ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3’lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır."

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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