SON DAKİKA! MEB açıkladı: Nutuk'un dağıtımını engelleyen Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alındı!

Son dakika... Edinilen bilgilere göre Mersin'de Çamlıyayla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütüphane Haftası maksadıyla ilçedeki tüm okullara Atatürk'ün Nutuk kitabını dağıtmak istedi. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, öğrencileri etkileyebilecek şiddet ve olumsuz örnek teşkil edecek öğeler içerdiği gerekçesiyle dağıtımına izin vermedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Durumun kamuoyunca gündeme getirilmesiyle Milli Eğitim Bakanlığı durumla ilgili soruşturma başlattı. Bakanlıktan daha sonra konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, " Mersin ili Çamlıyayla İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA BAKKAL KİMDİR?

Mustafa Bakkal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi aldı.

Mustafa Çamlıyayla hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal kimdir? Mustafa Bakkal nereli, kaç yaşında?