SON DAKİKA! MEB duyurdu: Ana sınıfında bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif olursa tüm öğrenciler temaslı sayılacak

SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ana sınıflarında bulunan öğrencilerden bir tanesi dahi koronavirüs olursa tüm sınıfın temaslı sayılacağını duyurdu. Öğrenciler bu durum karşısında evlerine gönderilerek 14 gün boyunca karantinada kalacak.

MEB "Soru ve Cevaplarla Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Saptanması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar" başlığında merak edilen soruları yanıtladı. Soruların içerisinde yer alan "Bir sınıfta öğrencilerin herhangi birinde Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda ne yapılmalı?" konu başlığına MEB şu cevapları verdi;

Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez.

Pozitif vaka çıkan sınıftaki öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler 14 gün boyunca günde en az 2 defa semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bu ölçümler kayıt altına alınır.

Aynı sınıfta 10 gün içinde 2.kez çıkarsa eğer sınıftaki öğrencilerin tamamı temaslı sayılacak ve 14 gün karantina sürecine girecek.

Evde karantina uygulanan öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.

Görsellerle durumu özetleyen MEB duyuruyu Twitter hesabında paylaştı.