Milyonlarca öğrencinin sonuçlarını beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Bakanlığımızca ilköğretim 5, 6, 7, 8. ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. " ifadelerine yer verildi.

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