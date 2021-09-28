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  3. Son dakika | MEB duyurdu: Bursluluk sınavı (İOKBS 2021) sonuçları açıklandı

Son dakika | MEB duyurdu: Bursluluk sınavı (İOKBS 2021) sonuçları açıklandı

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.

Son dakika | MEB duyurdu: Bursluluk sınavı (İOKBS 2021) sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin sonuçlarını beklediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Bakanlığımızca ilköğretim 5, 6, 7, 8. ile ortaöğretim hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. " ifadelerine yer verildi. 

Sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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