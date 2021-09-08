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  3. SON DAKİKA! MEB duyurdu: Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verilecek!

SON DAKİKA! MEB duyurdu: Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verilecek!

SON DAKİKA! MEB duyurdu: Covid-19 hastası veya teması bulunan ve karantina süreci devam eden öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunmaları gerekçesiyle mazeretli sayılacaklar.

SON DAKİKA! MEB duyurdu: Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verilecek!

SON DAKİKA! MEB duyurdu: Covid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni verilecek. yapılan son dakika açıklamasında "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Covid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.

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