Son dakika | MEB'den liselerde yüz yüze sınav açıklaması: 3 Mayıs'tan itibaren yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağı belirtildi.

Lise son sınıfların yüz yüze sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulaması ile ilgili açıklamalara yer verildi.

Bakanlık tarafından 2 Mart Salı günü gönderilen yazıda ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlara ilişkin gerekli açıklamaların yapıldığı anımsatılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması için Cumhurbaşkanlığı Kabinesince alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan şehirlerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihleri ile ilgili yeni uygulamaların yapılacağı belirtildi.

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİN İŞLEMLERİ O TARİHE KADAR TAMAMLANACAK

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak. Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak. Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.