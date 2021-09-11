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  3. SON DAKİKA! MEB'den mevzuata aykırı okul nakline ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! MEB'den mevzuata aykırı okul nakline ilişkin açıklama!

SON DAKİKA! MEB'den İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA! MEB'den mevzuata aykırı okul nakline ilişkin açıklama!

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEBİstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin olarak açıklama yaptı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." 

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