Çılgın sayısal loto sonuçları 28 Haziran 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı İngiltere şokta! Salgında son 149 günün en yüksek vaka sayısı görüldüMehmet Aurelio kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Fenerbahçe yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio görevinden ayrıldı mı?Son dakika | Mehmet Aurelio görevden ayrıldı!28 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kalp krizi geçirmişti! Ünlü gazeteci Recep Çilingir hayata gözlerini yumduRecep Çilingir kimdir? | Neden öldü?Türkiye'ye hangi ülkelerden uçuşlar yasaklandı? | Hangi ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat yasak?Euro 2020: Hırvatistan - İspanya maçı canlı izle l TRT 1 canlı yayın izle linkiSon dakika | Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. Son dakika | Mehmet Aurelio görevden ayrıldı!

Son dakika | Mehmet Aurelio görevden ayrıldı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

Son dakika | Mehmet Aurelio görevden ayrıldı!

Son dakika haberi... Mehmet Aurelio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını belirtti.

Konuya ilişkin "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile Fenerbahçe Kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerine yer veren Aurelio, açıklamasını, "Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur." sözleriyle sonlandırdı.

MEHMET AURELİO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Aurelio (TC vatandaşlığına geçmeden önceki ismiyle Marco Aurélio Brito dos Prazeres) 15 Aralık 1977 yılında dünyaya geldi.

Mehmet Aurelio hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Mehmet Aurelio kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT