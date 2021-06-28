Son dakika | Mehmet Aurelio görevden ayrıldı!

Son dakika haberi... Mehmet Aurelio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını belirtti.

Konuya ilişkin "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile Fenerbahçe Kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerine yer veren Aurelio, açıklamasını, "Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur." sözleriyle sonlandırdı.

MEHMET AURELİO KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Aurelio (TC vatandaşlığına geçmeden önceki ismiyle Marco Aurélio Brito dos Prazeres) 15 Aralık 1977 yılında dünyaya geldi.

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Mehmet Aurelio kimdir?