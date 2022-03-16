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  3. Son dakika | Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!" ifadeleriyle yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi."

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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