Son dakika | Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından," Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha!" ifadeleriyle yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlere, Komandolarımız başarılı bir operasyonla müdahale etti. Operasyonda 8 PKK/YPG’li terörist hain emellerine ulaşamadan silahlarıyla beraber etkisiz hâle getirildi."