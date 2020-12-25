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  3. Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon hedefini açıkladı: Yapabiliriz

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon hedefini açıkladı: Yapabiliriz

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin, " Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon hedefini açıkladı: Yapabiliriz

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin, " Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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