Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan enflasyon hedefini açıkladı: Yapabiliriz

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyon hedefine ilişkin, " Ben yüzde 5'e inanıyorum. Başka ülkeler enflasyonu yüzde 1-2'de tutuyor da Türkiye Cumhuriyeti neden tutamasın? Bizim ne eksiğimiz var? Yapabiliriz" dedi.

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