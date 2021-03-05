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  3. Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bankanın en önemli önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek olduğunu kaydetti.

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan flaş açıklamalar

TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek." dedi. 

Ağbal'ın açıklamaları:

"Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır."

 

Detaylar gelecek... 

Tayfun Altuntaş
Editör
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