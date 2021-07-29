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  3. Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon açıklaması

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon açıklaması

Son dakika... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyona ilişkin olarak," Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-III Bilgilendirme Toplantısında  açıklamalarda bulunuyor. 

TCMB Başkanı Kavcıoğlu,  "Takip ettiğimiz yüksek frekanslı veriler, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor." dedi.

Kavcıoğlu," Sıkı para politikası duruşunun enflasyonda düşüşü sağlama önceliği doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmesi oynaklıklara karşı önemli bir tampon işlevi görmektedir." diye konuştu. 

Kavcıoğlu," İhracattaki güçlü artış eğiliminin yanı sıra turizm faaliyetlerinin canlandırılmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz." şeklinde konuştu. 

İŞTE ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, 2021 yıl sonu için yüzde 12,2 olan enflasyon tahminini yüzde 14,1 olarak yukarı yönlü güncelledi.

Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahmini yüzde 7,8 olarak revize etti, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak korudu.

Detaylar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör
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