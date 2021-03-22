Son dakika | Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesaj

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada "Ülkemiz güçlü temeller üzerinde yükselecek" ifadesini kullandı.

Çalışma arkadaşlarına mesaj gönderen Kavcıoğlu,"Görevimizi tüm paydaşlarla iletişim kaynaklarını etkin tutarak yürütmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı, sürdürülebilir büyüme için gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacağız. Enflasyonda kalıcı düşüş hedefiyle şeffafflık ve öngürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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