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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Türkiye istihdamını en çok artıran ülke oldu"

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı`nda konuşuyor. Kavcıoğlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD`de istihdamını en çok artıran ülke oldu" dedi.

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Türkiye istihdamını en çok artıran ülke oldu"

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı'nda, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Salgın sonrası istihdam artışlarına sanayi sektörü güçlü katkı veriyor. Türkiye salgın sonrasında OECD'de istihdamını en çok artıran ülke oldu" ifadelerine yer verdi.

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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