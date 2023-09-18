Merkez bankasından bankalara talimat göndererek TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı

Merkez bankası son dönemlerde TL'nin yabancı paralar karşısında güçlenmesi için çok ciddi adımlar atmaya başladı. Haftanın ilk işlem günü olan Pazartesi sabahı bankalara son dakika TL talimatı gönderdi. İşte detaylar.

YAYINLAMA
Google News
Merkez bankasından bankalara talimat göndererek TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı

TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı.

-Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

Son dakika! Merkez bankasından bankalara TL talimatı

TMB'DEN BANKALARA TL TALİMAT

-Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

- Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı

Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!

Vapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirttiVapurda inanılmaz bir olay yaşanmış gencin saçını yakmıştı: O zanlının ifadesi pes dedirtti

Valilikten son dakika fırtına uyarısı! Dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunulduValilikten son dakika fırtına uyarısı! Dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu

A mili Futbol takım teknik direktörü Stefan Kuntz gönderildi, yeni anlaşma sağlandı! İşte A milli takımın yeni hocasıA mili Futbol takım teknik direktörü Stefan Kuntz gönderildi, yeni anlaşma sağlandı! İşte A milli takımın yeni hocası

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?
Simit Sarayı ne zaman halka arz edilecek, fiyatı nedir? DMR Unlu Mamuller hangi tarihte halka arz edilecek?
GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?
GIPTA Ne Zaman İşlem Görecek? Gıpta Ofis halka arz ne zaman sonuçlanır?
1 Dolar kaç TL? Piyasalarda son durum ne? Güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar
1 Dolar kaç TL? Piyasalarda son durum ne? Güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları ne kadar
Uzmanlardan borsada küçük yatırımcılara uyarı geldi! Dedesinin teyzesinin üzerine bile alan var!
Uzmanlardan borsada küçük yatırımcılara uyarı geldi! Dedesinin teyzesinin üzerine bile alan var!
Son Haberler
Anadolu Otoyolu’nda dehşet kaza! 11 araç birbirine girdi!
Anadolu Otoyolu’nda dehşet kaza! 11 araç birbirine girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı İzmir Teknofest'e davet etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk’ı İzmir Teknofest'e davet etti!
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
Erdoğan'ın ABD çıkartması dünya gündeminde! 18 Eylül pazartesi gazete manşetleri
JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi
JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi
Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
Bu gün Dolar ve Euro ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
ABD doları küresel para olmaktan çıkıyor mu? O ülkeden tarihi hamle! Dolar'ın fişini çekti
ABD doları küresel para olmaktan çıkıyor mu? O ülkeden tarihi hamle! Dolar'ın fişini çekti
Çok Okunanlar
Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!
Daire alacaklara müjdeli haber! 81 il için yeni konut kredisi geliyor, İşte detaylar!
JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi
JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi
Merkez bankasından bankalara talimat göndererek TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı
Merkez bankasından bankalara talimat göndererek TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı
Sallama çayda büyük tehlike! Sallama çay içmenin insan sağlığına çok büyük zararı olduğu ortaya çıktı
Sallama çayda büyük tehlike! Sallama çay içmenin insan sağlığına çok büyük zararı olduğu ortaya çıktı
Bankalarda 10 Bin TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyor
Bankalarda 10 Bin TL'nin altındaki işlemler kapatıldı, müşteriler ATM'lere yönlendiriliyor
Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?
Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?
Yorumlananlar
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Camide rakı masası kurup "bulabilirse" notuyla paylaşan şüpheli: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez pişmanım! dedi
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi