Merkez bankasından bankalara talimat göndererek TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı

TCMB, TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda TL mevduatı destekleyecek ilave adımlar attı.
-Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.
TMB'DEN BANKALARA TL TALİMAT
-Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.
- Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarıldı
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