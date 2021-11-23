Son dakika! Merkez Bankası'ndan döviz kuru ile ilgili açıklama! Son dakika! Son günlerde dalgalı bir şekilde ilerleyen döviz kurları ile ilgili Merkez Bankası açıklamada bulundu. Açıklamada, "Merkez Bankası'nın kur seviyesine ikişkin taahhüdü yoktur" denildi.

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Son dakika haberi... Son dönemde döviz kurunda yaşanan olağanüstü hareketliliğin ardından Merkez Bankası'nın açıklama yapması bekleniyordu. TCMB beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamada, "Merkez Bankası'nın kur seviyesine ilişkin taahhüdü yoktur. Piyasalarda gerçekçi olmayan fiyat oluşumu gözlemleniyor.'' ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: