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  3. SON DAKİKA | Merkez Bankasından yeni swap hamlesi

SON DAKİKA | Merkez Bankasından yeni swap hamlesi

Son dakika haberi... Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından harekete geçen Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

SON DAKİKA | Merkez Bankasından yeni swap hamlesi

Döviz kurlarında yaşanan yükselişin ardından Merkez Bankası ilk sıklaştırma adımını attı. Banka, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı. Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını 11,75'e çıkarmıştı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Kararın ardından 7,95 TL seviyelerinde bulunan dolar kuru 7,90 TL seviyelerine geriledi.

Serbest piyasada 7,9440 liradan alınan dolar 7,9460 liradan güne başlamıştı.  9,3500 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3520 lira olarak belirlenmişti.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9270 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3060 lira olmuştu.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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