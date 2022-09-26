Son dakika | Mersin Mezitli'de patlama: Yaralılar var

Mersin’in Mezitli ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Alınan bilgilere göre Tece Mahallesi’ndeki polis evinin yakınında bombalı araç patladı. Patlama sonrası bölgede silahlı çatışma yaşanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen Mersin Emniyet Müdürü, terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya “Birazdan netleşecek” şeklinde yanıt verdi.
Polis evinin yanındaki aracın hurdaya döndüğü görülürken, patlayan aracın etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.