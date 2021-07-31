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  3. Son dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Olimpiyat şampiyonu oldu

Son dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Olimpiyat şampiyonu oldu

Son dakika... Milli okçu Mete Gazoz, TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunlarının finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalya kazandı.

Son dakika | Mete Gazoz TOKYO 2020'de tarih yazdı! Olimpiyat şampiyonu oldu

Son dakika... Türkiye'nin okçuluk denince ilk akla gelen sporcularından olan Mete Gazoz, Tokyo 2020'ye damga vurdu. 

Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselen Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı.

Son dakika | Mete Gazoz'dan tarihi başarı: TOKYO 2020'de yarı finale yükseldi

DÜNYA 1 NUMARASI İLE KARŞILAŞTI

22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8'i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3'e gelmesini engelleyemedi.

Son dakika | Mete Gazoz'dan tarihi başarı: TOKYO 2020'de yarı finale yükseldi

YARI FİNALE YÜKSELDİ

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0'lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırdı.

JAPONU YENDİ, FİNALE ÇIKTI

Mete Gazoz,  yarı final maçında Japon rakibini yenen Mete Gazoz finale yükselerek göğsümüzü kabarttı. 

OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLDU, ALTIN MADALYAYI KAZANDI

Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi mağlup ederek ülkemize Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı getirdi. 

Kaynak: AA

{TITLE_STRIP}Mete Gazoz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Milli okçu Mete Gazoz hayatı, başarıları

Son dakika | Mete Gazoz'dan tarihi başarı: TOKYO 2020'de yarı finale yükseldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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