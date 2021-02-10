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  3. Son dakika | Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı

Son dakika | Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara ve kıyı Ege'de şiddetli fırtına etkili olacak.

Son dakika | Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu fırtına uyarısı

Yapılan sarı kodlu uyarıda," Meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Söz konusu rüzgarın 75-88 kilometreye kadar ulaşması da bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce İstanbu'daki hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmede," Havanın; Perşembe günü parçalı çok bulutlu, Cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, Cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 19 derece iken Pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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