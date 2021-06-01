SON DAKİKA! Mevduatta stopaj indirimi haziran ve temmuzda devam edecek!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınan kararda, banka mevduatları için uygulanan stopaj indiriminin süresinin uzatılmasına karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması, haziran ve temmuz aylarını da kapsayarak 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020'de hayata geçen stopaj inidirimi, daha önce de iki kez uzatılmıştı. TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.