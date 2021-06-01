SON DAKİKA! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayının nakdi ücret destek ödemesi 8 Haziran'da hesaplarda!Piknik alanları açıldı mı 2021? Piknik yerleri kapalı mı, yasak mı 2021? Mesire alanları açık mı 2021?Kafelerde nargile serbest mi? Nargile yasağı kalktı mı? Nargile kafeler açıldı mı, açılacak mı?Duvarcı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduJapon iki otomotiv devi üretimi durdurduYüzme havuzları, saunalar açıldı mı? Ne zaman açılacak?Dublör, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle Youtube | 1 Haziran 2021 Salı Müge Anlı izleİşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? | İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı 2021?Kafeler restoranlar açıldı mı, ne zaman açılacak 2021? Açık mı, kaça kadar açık? Kafeler restoranlar çalışma saatleri
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. SON DAKİKA! Mevduatta stopaj indirimi haziran ve temmuzda devam edecek!

SON DAKİKA! Mevduatta stopaj indirimi haziran ve temmuzda devam edecek!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, TL mevduata uygulanan stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceği müjdesi verildi.

SON DAKİKA! Mevduatta stopaj indirimi haziran ve temmuzda devam edecek!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınan kararda, banka mevduatları için uygulanan stopaj indiriminin süresinin uzatılmasına karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün sona ermesi beklenen mevduata stopaj indirimi uygulaması, haziran ve temmuz aylarını da kapsayarak 2 ay daha sürecek.

Ekim 2020'de hayata geçen stopaj inidirimi, daha önce de iki kez uzatılmıştı.  TL mevduatlarda stopaj 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplardan yüzde 3'e inerken, 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarına kesinti uygulanmıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT