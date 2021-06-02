Son dakika | MGK’dan hangi kararlar çıktı? MGK Bildirisi yayımlandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 5 saat sürdü.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 5 saat sürdü.
MGK bildirisinden öne çıkan başlıklar şu şekilde:
"Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek."
"Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız."