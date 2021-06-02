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  3. Son dakika | MGK’dan hangi kararlar çıktı? MGK Bildirisi yayımlandı

Son dakika | MGK’dan hangi kararlar çıktı? MGK Bildirisi yayımlandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 5 saat sürdü.

Son dakika | MGK’dan hangi kararlar çıktı? MGK Bildirisi yayımlandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 5 saat sürdü.

MGK  bildirisinden öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

"Yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonları kararlılıkla sürecek."

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı kullanacağız."

"İsrail'in Filistin'i hukuksuz işgali kınandı."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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