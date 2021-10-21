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Son dakika! MHK başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

Son dakika! Merkez Hakem Kurulu başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika! MHK başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

Son dakika haberi... 25 Ağustos 2020 tarihinde göreve başlayan Serdar Tatlı, hatalı hakem kararlarının ardından sürekli olarak eleştirilere maruz kalmıştı. Son olarak Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından Ali Şansalan'ın yönetimi eleştiren sarı lacivertli kulüp tarafından istifaya çağırılan MHK Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDAYDI

Kulüpler Birliği tarafından da eleştirilerin merkezinde olan Merkez Hakem Kurulu, art arda yapılan açıklamalara rağmen herhangi bir adım atmamıştı. Son olarak Kulüpler Birliği'nin Süper Lig'de profesyonel sözleşmesi olan 5 hakemin sözleşmesinin feshedilmesini istemesinin ardından açıklama yapan TFF, kulüpleri sağduyulu olmaya çağırmıştı.

Son dakika! MHK başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

İLK İSTİFA DEĞİL

Öte yandan Tatlı'nın istifası MHK'da bir ilk değil. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan dev maçın ardından geçtiğimiz günler MHK'daki görevli Metin Tokat da istifa etmişti. Son 20 yılda 15 MHK göreve geldi. Tatlı'nın istifası ile 15. MHK'nın göreve gelmesi bekleniyor. 

Son dakika! MHK başkanı Serdar Tatlı istifa etti!

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