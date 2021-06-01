SON DAKİKA! MHP lideri Bahçeli'den erken seçim çağrılarına sert cevap!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

"Diyoruz ki kazanan Türkiye, kazançlı çıkan Türkiye olsun. Biz bu vatanı karşılık sevdik, seveceğiz. MHP olarak kendimize güveniyor, milletimize inanıyoruz. Türkiye'yi kötüleme yarışı içine girenler, aslında milli özgüveni aşındırmak isteyen çorak zihniyetlerden başkası değildir. Bizden bir şey olmaz teranelerine alet olan çevrelerin Türkiye ile sorunları olduğunu görmeliyiz. Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. Siyasi mücadele adam gibi mertçe yapılmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. İradesi esir düşenler için ülke ve ülkü diye bir düşüncenin esamesi bile okunamaz.

Türkiye'de muhalefet yozlaşması alarm veriyor. Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Türkiye muhalefet yozlaşmasına alarm verici düzeyde maruz kalmıştır. Kılıçdaroğlu'nun erken seçim zorlaması kimlerin siparişidir? BAE'den İsrail'e bzı ülkelerin örtülü operasyonu yoğunluk kazandı. Yapılan iftiralar erken seçim dayatmasıyla bağlantılıdır. Biden'ın gazına gelen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sözüdür. Üstüne basa basa söylüyorum. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP'nin belli ki acelesi var, telaş içinde.

Anayasa referandumu yerine seçim referandumundan bahsediyor. Kılıçdaroğlu, organize suç şebekelerinin nefesi olduğunu görmüyor. Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Ruh ikizi haline dönen mafyaya baksın. Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır.

Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Cumhur'un ve Cumhur İttifakı'ın ortak iradesi nettir. Bugünden itibaren seçimlere 754 gün kalmıştır. Sayın Milletin zillet ile hesaplaşmasına 2 yıl 24 gün vardır. Bunu kiralık aklından sakın çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle. Kılıçdaroğlu önce sabret sonra seyret.

Bu devran böyle gitmemelidir, gitmeyecektir. Hain elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Süleyman Gülen başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmiştir. Vakit adalet önünde hesap verme vaktidir.

2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinin fırtınadan nasıl çıkma başarısı gösterdiğini kabul ve ifade edin.

PKK'nın beli kırılmıştır. Türk milletini terör musibeti ile yaşamaya hiçbir güç odağı alıştıramayacaktır.

TERÖRLE MÜCADELE SÜRECİ

FETÖ ve PKK adli süreçleri bağımsız ve tarafsız mahkemelerce sonuçlandırılmalıdır. Terörle mücadele hukukun sınırlarına bağlı kalarak icra edilmektedir. Geciken adalet sadra şifa olmayacaktır. FETÖ'nün PKK'nın kökü kazınmalı, kaynağı kurutulmalı.

SALGIN DÖNEMİNDE EKONOMİ

Kara propaganda vatan sevgisiyle bağdaşmaz.

SEDAT PEKER TARTIŞMASI

Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü kolu olarak görmekle kalmıyor, bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Bizim mafya ile ortak olduğumuzu söylemek saptırmadır. Kılıçdaroğlu, masal anlatmasın ruh ikizi mafyaya baksın.

ATATÜRK'E HAKARET İDDİASI

Atatürk bizim birliğimizdir. Atatürk düşmanlığı yapmak ihamete hizmettir. Türkiye'nin huzuruyla oynanması provokasyondur. Maksatları derinlemesine tahlil edilmelidir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Atatürk'e hakaret edenler, daha fazla müslüman olduklarını mı sanıyorlar. "

AYRINTILAR GELECEK...