Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Sedef Kabaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylemleri sonucunda mahkeme kararıyla tutuklanan ve siyasetin gündemine giren gazeteci Sedef Kabaş'a muhalefet liderleri destek çıkmıştı. MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ise o sözleri kınadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür." dedi.

"NE DEMOKRASİYLE NE DE BASIN AHLAKIYLA BAĞDAŞMAZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.

"KÖTÜ SÖZ BUMERANG GİBİDİR, SAHİBİ BULACAKTIR"

Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur.

"HERKES YARGI KARARINI BEKLEMEK ZORUNDADIR"

Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

"FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum."